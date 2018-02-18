Менеджер сборной Норвегии: "Когда речь заходит о допинге в России, я ничему не удивляюсь"

Менеджер сборной Норвегии по керлингу Пол Трулсен отметил, что не понимает, какой эффект может дать мельдоний для спортсменов. Ранее появилась информация о том, что допинг-проба бронзового призера Олимпиады-2018 Александра Крушельницкого дала положительный результат на это вещество.

- Честно говоря, я не совсем понимаю, какой эффект дает этот препарат, но помню, что об этом говорили раньше, - приводит TV2 слова Трулсена. – Когда речь заходит об этой стране, я ничему не удивляюсь. Сейчас я почти не думаю об этой ситуации, в керлинге нет допинга.

Мельдоний в керлинге. Провокация и катастрофа? //

Источник: "Крушельницкий опасался, что ему могут подсыпать допинг" //

"Крушельницкий не давал комментариев по допинговому делу" //

Светалана Журова: "Сразу думается, что Крушельницкому подсыпали мельдоний"