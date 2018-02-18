22:13 18 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Менеджер сборной Норвегии: "Когда речь заходит о допинге в России, я ничему не удивляюсь"

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Менеджер сборной Норвегии по керлингу Пол Трулсен отметил, что не понимает, какой эффект может дать мельдоний для спортсменов. Ранее появилась информация о том, что допинг-проба бронзового призера Олимпиады-2018 Александра Крушельницкого дала положительный результат на это вещество.

- Честно говоря, я не совсем понимаю, какой эффект дает этот препарат, но помню, что об этом говорили раньше, - приводит TV2 слова Трулсена. – Когда речь заходит об этой стране, я ничему не удивляюсь. Сейчас я почти не думаю об этой ситуации, в керлинге нет допинга.

Мельдоний в керлинге. Провокация и катастрофа? //
Источник: "Крушельницкий опасался, что ему могут подсыпать допинг" //
"Крушельницкий не давал комментариев по допинговому делу" //
Светалана Журова: "Сразу думается, что Крушельницкому подсыпали мельдоний"

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Мельдоний в российском керлинге на Играх-2018: провокация или катастрофа?
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Jah connect

NapoliFC Угу, сравнили мельдоний со стероидами, нормально:))) Кстати а чем свеже принятый мельдоний помогает спортсмену? 23:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ничем) это восстановительный препарат и нужен курс ) Если ты с вечера играл а утром другая игра смысл ноль! Поэтому либо протокол вскрытия пробы подделан либо мельдоний подсыпали) А норвежцы пока не поймут , что правда важнее сиюминутных интересов так и будут тявкать) астматики блин!

23:59 18 февраля

NapoliFC

Угу, сравнили мельдоний со стероидами, нормально:))) Кстати а чем свеже принятый мельдоний помогает спортсмену?

23:00 18 февраля

redgy

Чья бы корова мычала... Нашим странам нужно поддерживать друг друга))

22:59 18 февраля

NapoliFC

Менеджер команды притащившей на ОИ килограммы стероидов и прочих запрещенных препаратов что то хочет сказать? Мне вот интересно им ВАДА за деньги выписывает ТИ или просто так за своих держит?

22:56 18 февраля

Russky

Я вот , честно говоря, тоже не удивился, когда у Терезы Йохауг нашли допинг (не мельдоний, а именно допинг), я удивляюсь, что до сих пор она единственная норвежка, у которой его обнаружили.

22:38 18 февраля

shu

Задолбали уже. Организуйте уже письмо против массовых ТИ. Подпишемся всей толпой.

22:28 18 февраля

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