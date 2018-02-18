Магнус Недерготтен: "Если Крушельницкий употреблял допинг, то я хотел бы забрать медаль"

Норвежский керлингист Магнус Недерготтен надеется, что информация о пложительное пробе Александра Крушельницкого на Олимпиаде-2018 - это просто слухи. Вместе с тем, норвежец готов получить бронзовую медаль россиян, если это подтвердится.

- Я надеюсь, что это просто слухи. Он невиновен, пока не доказано обратное, - приводит TV2 слова Недерготтена. - Вероятно, есть много людей, которые думают, что в нашем виде спорта не нужно отдавать много сил. Но на Олимпиаде между матчами у нас был короткий период отдыха. Мы заканчивали играть поздно вечером, а затем пришлось продолжать с 8 утра.

Если они имели хотя бы самое небольшое преимущество, моральное или физическое, то это обман. Но, как я уже говорил, надеюсь, что это не так. Мы были протестированы дважды на Олимпиаде. Один раз – в конце кругового турнира, второй – на следующий день после матча за 3-е место. И это немного удивительно.

Но если Крушельницкий употреблял допинг, то я хотел бы забрать медаль. Мы были лучше их на протяжении всего года, мы заслужили награду.

Напомним, Недерготтен в паре с Кристин Скаслиен в матче за бронзовые медали уступил Крушельницкому и Анастасии Брызгаловой.

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