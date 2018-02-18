Магнус Недерготтен: "Если Крушельницкий употреблял допинг, то я хотел бы забрать медаль"

Норвежский керлингист Магнус Недерготтен надеется, что информация о пложительное пробе Александра Крушельницкого на Олимпиаде-2018 - это просто слухи. Вместе с тем, норвежец готов получить бронзовую медаль россиян, если это подтвердится.
- Я надеюсь, что это просто слухи. Он невиновен, пока не доказано обратное, - приводит TV2 слова Недерготтена. - Вероятно, есть много людей, которые думают, что в нашем виде спорта не нужно отдавать много сил. Но на Олимпиаде между матчами у нас был короткий период отдыха. Мы заканчивали играть поздно вечером, а затем пришлось продолжать с 8 утра.
Если они имели хотя бы самое небольшое преимущество, моральное или физическое, то это обман. Но, как я уже говорил, надеюсь, что это не так. Мы были протестированы дважды на Олимпиаде. Один раз – в конце кругового турнира, второй – на следующий день после матча за 3-е место. И это немного удивительно.
Но если Крушельницкий употреблял допинг, то я хотел бы забрать медаль. Мы были лучше их на протяжении всего года, мы заслужили награду.
Напомним, Недерготтен в паре с Кристин Скаслиен в матче за бронзовые медали уступил Крушельницкому и Анастасии Брызгаловой.
Мельдоний в керлинге. Провокация и катастрофа? //
Источник: "Крушельницкий опасался, что ему могут подсыпать допинг" //
"Крушельницкий не давал комментариев по допинговому делу" //
Светалана Журова: "Сразу думается, что Крушельницкому подсыпали мельдоний"
DG (new))
Этот норвежец отнюдь не дятел и прекрасно знает, что нужна только медаль и запись в wikipedia, а все остальное - реальный проигрыш за 3 место, наши вопли "это несправедливо!" "зачем нашему надо было употреблять?!" и т.д. это в пользу бедных, ни кто это слушать уже завтра не будет и ни кто не вспомнит. И главное базу оправдательную под это подвел , дескать мы (норги) были сильнее весь сезон, так что медаль "по справедливости норвежская". И держаться они будут этой логики
00:30
AloneStranger
grechka2103 __ Конечно, он медаль хочет. Не мытьем, так катаньем. Ну или наоборот... ___ Что любопытно, "катанием" камней и "мытьем" (натиранием) льда он пытался. Не вышло.
00:19
grechka2103
"Если они имели хотя бы самое небольшое преимущество, моральное или физическое, то это обман". Взрослый же мужик, хоть чуть-чуть самому думать надо! От чего преимущество? От одной таблетки милдроната?! Вот не пойму, они придурки там все или прикидываются? Конечно, он медаль хочет. Не мытьем, так катаньем. Ну или наоборот...
00:06
merniloskut
Астматикам всё мало...
23:58 18 февраля
Seraffim
У своих лыжников-астматиков забери.
23:42 18 февраля
Serg19700
Если кто-то дятел, то точно не он.
22:43 18 февраля
pereyra72
Да кто тебе отдаст медаль,дятел?
22:36 18 февраля
т. Сухов
А от дохлого осла уши...?
22:27 18 февраля