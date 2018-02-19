Крушельницкого в допинговом деле будут защищать швейцарские адвокаты

Адвокаты швейцарской компании Schellenberg Wittmer Ltd будут осуществлять юридическую поддержку российского керлингиста Александра Крушельницкого, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-президента Федерации керлинга России (ФКР) Андрея Созина. Ранее "СЭ" стало известно, что проба "А"" Крушельницкого, взятая на Олимпиаде-2018, дала положительный результат на мельдоний. Проба "Б" была вскрыта сегодня, результаты станут известны в ближайшее время.

- Швейцарские адвокаты, работавшие с российскими спортсменами до Игр, с удовольствием согласились нам помочь. Они уже получили доверенность на ведение дел, - цитирует ТАСС Созина.

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