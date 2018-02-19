Крушельницкого в допинговом деле будут защищать швейцарские адвокаты

Адвокаты швейцарской компании Schellenberg Wittmer Ltd будут осуществлять юридическую поддержку российского керлингиста Александра Крушельницкого, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-президента Федерации керлинга России (ФКР) Андрея Созина. Ранее "СЭ" стало известно, что проба "А"" Крушельницкого, взятая на Олимпиаде-2018, дала положительный результат на мельдоний. Проба "Б" была вскрыта сегодня, результаты станут известны в ближайшее время.
- Швейцарские адвокаты, работавшие с российскими спортсменами до Игр, с удовольствием согласились нам помочь. Они уже получили доверенность на ведение дел, - цитирует ТАСС Созина.
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Inside the Games: проба "Б" Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний
kac35
Дорогущие адвокаты за счёт Мутко или нашего бюджета?
20:47 19 февраля
марат алиев
Мирон! При чём тут Вяльбе??? Вы курите травку, или употребляете что-то покрепче?
18:45 19 февраля
Санитар леса
Просто нет слов, бред какой-то. Хотя чему удивляться, у наших денег много на ветер кидать.
18:38 19 февраля
Мирон1
Пора бы Вяльбе совесть знать. Спортсмену дали возможность выступить. Следить за тем что он есть или пьёт... СК России нужен? Нигде в мире имена людей, которые едут сопровождать сборную, не знают. От куда берутся все эти "федерации" "сопровождающие" "Вяльбе" ... кого интересуют их отставки... приставки. Есть спорт, есть состязание, есть спортсмены. Их лица и имена, вот все что дорого. Кто - то сорвался. Им бы психолога, помочь в трудную минуту. Я понимаю, если человека, допустим, пытали. Связали, заставили что - то там принять или вкололи, или там мало ли, мазок токсином нанесенным на перстень... Преступления вещь серьёзная, и с ними надо уметь бороться. Именно поэтому отпускать команду без квалифицированного сопровождения, под "честное слово" МОК было глупостью и безответственным решением Путина. А так... какие - то СК... какие - то федерации... совесть пора знать.
18:21 19 февраля
Бен Ричардс
Помнится руководство ФКР громогласно обещало уйти в отставку, если допинг-проба "В" Крушельницкого окажется положительной. Ну и где отставка? Получается эти тоже врут как дышат? И причем какие-то швейцарские то ли адвокаты,то ли акробаты?
18:01 19 февраля