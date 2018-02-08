Корейский шофер сорвал российским керлингистам разминку перед игрой на Олимпиаде-2018

Василий Гудин, тренер россиян Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой, отметил, что спортсмены опоздали на разминку перед началом матчей на Олимпийских играх-2018. По словам специалиста, российским олимпийцам попался "специальный" водитель автобуса, который вместо заявленных 13 минут потратил 50.

– День получился шебутной, с ездой на автобусе перед игрой 50 минут вместо 13 объявленных, – цитируют "РИА Новости" Гудина. – Нет, в пробку мы не попали, просто попался такой водитель "специальный". Причем в этом автобусе не было корейской команды. Ехали 50 минут, зато побывали на других объектах, посмотрели, где пройдут соревнования по хоккею, ни волонтер, ни водитель не разговаривают по-английски.

Мы практически уже сами готовы были сесть за руль. В итоге тренер финской команды включил навигатор, и мы по этому навигатору доехали до арены с местным водителем. Это ужасно! Сорвана была разминка, мы приехали за три минуты до начала разминки. А корейская команда почему-то добралась на другом автобусе вовремя и готовилась хорошо.

Напомним, что сегодня, 8 февраля россияне, выступающие в статусе "Олимпийских атлетов из России", одержали свою первую победу на Олимпиаде в Пхенчхане в дисциплине дабл-микст, обыграв норвежцев Кристин Скаслиен и Магнуса Недреготтена в матче кругового турнира (4:3). Ранее Крушельницкий и Брызгалова уступили команде США в стартовой встрече на Играх.