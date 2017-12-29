Команда Сидоровой проиграла команде Моисеевой в матче за право сыграть на Олимпиаде-2018

Команда Виктории Моисеевой со счетом 8:5 победила команду Анны Сидоровой в пятом матче отборочного турнира за право поехать на Олимпийские игры-2018. Счет в серии до четырех побед стал 4-1.

Таким образом, команда Моисеевой, в составе которой Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиева и Юлия Портунова, выиграла соревнования и выступит на Олимпиаде в Пхенчхане.

Напомним, что команда Сидоровой могла гарантировать себе участие на Играх, но не попала в четверку на чемпионате Европы в швейцарском Санкт-Галлене.

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