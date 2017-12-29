11:24 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Команда Сидоровой проиграла команде Моисеевой в матче за право сыграть на Олимпиаде-2018

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Команда Виктории Моисеевой со счетом 8:5 победила команду Анны Сидоровой в пятом матче отборочного турнира за право поехать на Олимпийские игры-2018. Счет в серии до четырех побед стал 4-1.

Таким образом, команда Моисеевой, в составе которой Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиева и Юлия Портунова, выиграла соревнования и выступит на Олимпиаде в Пхенчхане.

Напомним, что команда Сидоровой могла гарантировать себе участие на Играх, но не попала в четверку на чемпионате Европы в швейцарском Санкт-Галлене.

Суперсенсация в керлинге: Сидорова не едет на Олимпиаду

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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)V(ax

Вот и ладненько.

12:17

Serenky25

Для Сидоровой там дом открывают.

11:46

karlikf1

Ну, вот это справедливо, а то сперва команду этой Сидоровой "по записи" определили участником олимпиады от России. Пардон, от нейтральной страны под нейтральным флагом ))) Я имею в виду федерацию - там же сперва решили, что команда Сидоровой поедет и точка. Ан нет, оказ-ся не точка, а запятая :)

11:43