Команда Сидоровой проиграла команде Моисеевой в матче за право сыграть на Олимпиаде-2018

Команда Виктории Моисеевой со счетом 8:5 победила команду Анны Сидоровой в пятом матче отборочного турнира за право поехать на Олимпийские игры-2018. Счет в серии до четырех побед стал 4-1.
Таким образом, команда Моисеевой, в составе которой Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиева и Юлия Портунова, выиграла соревнования и выступит на Олимпиаде в Пхенчхане.
Напомним, что команда Сидоровой могла гарантировать себе участие на Играх, но не попала в четверку на чемпионате Европы в швейцарском Санкт-Галлене.
Суперсенсация в керлинге: Сидорова не едет на Олимпиаду
)V(ax
Вот и ладненько.
12:17
Serenky25
Для Сидоровой там дом открывают.
11:46
karlikf1
Ну, вот это справедливо, а то сперва команду этой Сидоровой "по записи" определили участником олимпиады от России. Пардон, от нейтральной страны под нейтральным флагом ))) Я имею в виду федерацию - там же сперва решили, что команда Сидоровой поедет и точка. Ан нет, оказ-ся не точка, а запятая :)
11:43