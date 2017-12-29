12:59 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Команда Моисеевой сыграет на двух турнирах перед Олимпиадой-2018


Скип Виктория Моисеева, чья команда пробилась на Олимпиаду-2018, отметила, что у россиянок в начале января назначен сбор. Спортсменка также добавила, что керлингистки выступят на двух турнирах во второй половине месяца.

– У нас уже в начале января назначен сбор, а потом два турнира во второй половине месяца – в Берне и Глазго, – цитирует "Р-Спорт" Моисееву. – Такая подготовка у нас была запланирована к чемпионату мира, а теперь это будет подготовка уже к Олимпиаде.

Напомним, что 29 декабря команда Моисеевой, в составе которой Ульяна ВасильеваГалина АрсенькинаЮлия Гузиева и Юлия Портуновапобедила команду Анны Сидоровой в отборочном турнире за право выступить на Олимпийских играх-2018.

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https://rsport.ria.ru/winter2018_curling/20171229/1130674123.html

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