Команда Моисеевой сыграет на двух турнирах перед Олимпиадой-2018

Скип Виктория Моисеева, чья команда пробилась на Олимпиаду-2018, отметила, что у россиянок в начале января назначен сбор. Спортсменка также добавила, что керлингистки выступят на двух турнирах во второй половине месяца.

– У нас уже в начале января назначен сбор, а потом два турнира во второй половине месяца – в Берне и Глазго, – цитирует "Р-Спорт" Моисееву. – Такая подготовка у нас была запланирована к чемпионату мира, а теперь это будет подготовка уже к Олимпиаде.

Напомним, что 29 декабря команда Моисеевой, в составе которой Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиева и Юлия Портунова, победила команду Анны Сидоровой в отборочном турнире за право выступить на Олимпийских играх-2018.

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