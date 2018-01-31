Керлингисты из России не примут участия в церемонии открытия Олимпиады-2018

Главный тренер сборных России по керлингу Юрий Шулико сообщил, что команды не примут участия в церемонии открытия Олимпиады-2018. По его словам, женская команда прилетит в Корею на день позже мероприятия, а команда по дабл-миксту в это время будет проводить матч.

- Женская сборная прилетит в Корею лишь 10 февраля, а у команды по дабл-миксту олимпийский турнир начнется уже 8 февраля, и на следующий день после церемонии открытия в 9 утра у ребят игра, - приводит "Р-Спорт" слова Шулико. - Поэтому получается, что в церемонии наши спортсмены участие принять не смогут.