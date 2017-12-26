Керлингистки приедут в Пхенчхан 4 февраля

Президент ФКР Дмитрий Свищев заявил, что график подготовки женских сборных России по керлингу и дабл-миксту утвержден. Он подчеркнул, что итогам сборов спортсменки отправятся на Олимпийские игры Пхенчхан.

– Брызгалова и Крушельницкий проведут заключительный сбор в Саппоро с 24 января по 4 февраля, – цитирует "Р-Спорт" Свищева. – В олимпийскую деревню они заезжают уже 4 февраля, а с 8 февраля у них начинаются игры. Женская команда будет тренироваться в Саппоро с 1 по 10 февраля, после чего она улетает в Пхенчхан, с 14 февраля приступает к играм.

Напомним, Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане. Российские спортсмены из-за отстранения ОКР будут выступать под аббревиатурой OAR (олимпийский спортсмен из России).