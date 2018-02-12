06:26 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Канадский спортсмен рад, что керлинг набирает популярность в России


Канадский керлингист Джон Моррис высоко оценил мастерство российской пары Анастасия Брызгалова/Александр Крушельницкий. Сборная Канады вышла в финал Олимпиады в разряде дабл-микст.

В решающем матче канадцы сыграют с россиянами или швейцарцами. Полуфинал Россия – Швейцария намечен на 14.00 по московскому времени.

– У россиян фантастическая команда, - цитирует ТАСС Морриса. - Я помню, как мы играли с ними в октябре прошлого года в Виннипеге, этот матч стал для нас самым тяжелым за сезон. Уверен, что их ждет отличное будущее. Здорово, что керлинг набирает популярность в России, в этом, конечно, большая заслуга Брызгаловой и Крушельницкого.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4949506

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Олимпиада Live!
Олимпиада Live!