Канадский спортсмен рад, что керлинг набирает популярность в России

Канадский керлингист Джон Моррис высоко оценил мастерство российской пары Анастасия Брызгалова/Александр Крушельницкий. Сборная Канады вышла в финал Олимпиады в разряде дабл-микст.

В решающем матче канадцы сыграют с россиянами или швейцарцами. Полуфинал Россия – Швейцария намечен на 14.00 по московскому времени.

– У россиян фантастическая команда, - цитирует ТАСС Морриса. - Я помню, как мы играли с ними в октябре прошлого года в Виннипеге, этот матч стал для нас самым тяжелым за сезон. Уверен, что их ждет отличное будущее. Здорово, что керлинг набирает популярность в России, в этом, конечно, большая заслуга Брызгаловой и Крушельницкого.

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