Канадцы завоевали золото Олимпиады-2018 в дабл-миксте

Сборная Канады по керлингу обыграла Швейцарию в финале Олимпиады-2018 в миксте. Решающая встреча завершилась со счетом 8:4 в пользу североамериканцев.
Отметим, что бронзовыми призерами Игр в Пхенчхане в этой дисциплине являются Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. В матче за третье место они обыграли Норвегию (8:4). Эта олимпийская награда стала первой в истории российского керлинга на Олимпийских играх.
Керлинг. Микст. Фото "СЭ"
Керлинг
Каннын (Корея)
XXIII зимние Олимпийские игры
Микст
Финал
Канада - Швейцария - 10:3.
Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //
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Andre_Saratov
А Моррис-то оказывается еще с самим Кевиным Мартином был в одной команде. Опытнейшая команда.
18:33 13 февраля
алахми
Канада фаворит, это было видно сразу, в течение всего турнира. А вот швейцарцам вчера просто повезло. Немыслимая ошибка россиян и как подарок серебро, причем странно, что оба матча с швейцарией закончились нелогично.
16:41 13 февраля
Andre_Saratov
Канада просто сильнее всех. И у мужчин они фавориты. А вот у женщин посмотрим... Там 4-6 команд почти равные по силам.
16:32 13 февраля
sailor1990
Как можно в одной статье написать два разных счета финала?
15:59 13 февраля