15:30 13 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Канадцы завоевали золото Олимпиады-2018 в дабл-миксте

Керлинг. Микст. Фото "СЭ"
Керлинг. Микст. Фото "СЭ"
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Сборная Канады по керлингу обыграла Швейцарию в финале Олимпиады-2018 в миксте. Решающая встреча завершилась со счетом 8:4 в пользу североамериканцев.

Отметим, что бронзовыми призерами Игр в Пхенчхане в этой дисциплине являются Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. В матче за третье место они обыграли Норвегию (8:4). Эта олимпийская награда стала первой в истории российского керлинга на Олимпийских играх. 

Керлинг. Микст. Фото "СЭ"
Керлинг. Микст. Фото "СЭ"

Керлинг

Каннын (Корея)

XXIII зимние Олимпийские игры

Микст

Финал

Канада - Швейцария - 10:3.

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //
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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Andre_Saratov

А Моррис-то оказывается еще с самим Кевиным Мартином был в одной команде. Опытнейшая команда.

18:33 13 февраля

алахми

Канада фаворит, это было видно сразу, в течение всего турнира. А вот швейцарцам вчера просто повезло. Немыслимая ошибка россиян и как подарок серебро, причем странно, что оба матча с швейцарией закончились нелогично.

16:41 13 февраля

Andre_Saratov

Канада просто сильнее всех. И у мужчин они фавориты. А вот у женщин посмотрим... Там 4-6 команд почти равные по силам.

16:32 13 февраля

sailor1990

Как можно в одной статье написать два разных счета финала?

15:59 13 февраля

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