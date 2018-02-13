Канадцы завоевали золото Олимпиады-2018 в дабл-миксте

Сборная Канады по керлингу обыграла Швейцарию в финале Олимпиады-2018 в миксте. Решающая встреча завершилась со счетом 8:4 в пользу североамериканцев.

Отметим, что бронзовыми призерами Игр в Пхенчхане в этой дисциплине являются Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. В матче за третье место они обыграли Норвегию (8:4). Эта олимпийская награда стала первой в истории российского керлинга на Олимпийских играх.

Керлинг. Микст. Фото "СЭ"

Керлинг

Каннын (Корея)

XXIII зимние Олимпийские игры

Микст

Финал

Канада - Швейцария - 10:3.

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //

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