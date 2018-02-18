Источник: Крушельницкий проходил допинг-контроль 22 января

Российский керлингист Александр Крушельницкий проходил внесоревновательный допинг-контроль 22 января, утверждает Inside the Games.

Сегодня пресс-атташе команды "Олимпийские спортсмены из России" Константин Выборнов дал официальный комментарий о возможном нарушении антидопинговых правил.

По данным "СЭ", речь идет о Крушельницком, в допинг-пробе "А" которого найдены следы мельдония. Отмечается, что мельдоний принимался за 10 дней до тестирования.

Крушельницкий в паре с женой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу Олимпиады-2018 в миксте.

Ранее в СМИ появилась информация, что Крушельницкий опасался, что ему подбросят допинг.

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