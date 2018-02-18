Источник: Крушельницкий проходил допинг-контроль 22 января

Российский керлингист Александр Крушельницкий проходил внесоревновательный допинг-контроль 22 января, утверждает Inside the Games.
Сегодня пресс-атташе команды "Олимпийские спортсмены из России" Константин Выборнов дал официальный комментарий о возможном нарушении антидопинговых правил.
По данным "СЭ", речь идет о Крушельницком, в допинг-пробе "А" которого найдены следы мельдония. Отмечается, что мельдоний принимался за 10 дней до тестирования.
Крушельницкий в паре с женой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу Олимпиады-2018 в миксте.
Ранее в СМИ появилась информация, что Крушельницкий опасался, что ему подбросят допинг.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
21:38 18 февраля
merniloskut
Не зря Крушельницкий за Зеню топит!(((
18:24 18 февраля
hassel
вот это поворот,нежданчик однозначно
18:05 18 февраля
NapoliFC
Все это фуфло: 1) Швейцарский институт придумал как открывать эти пробирки 2) У ВАДА есть к ним доступ 3) Целый месяц ждали ... выводы очевидны по-моему.
18:00 18 февраля
redgy
то есть олени из мок при допуске на ои не знали результат пробы от 22 января... и значит все его пробы на ои должны дать положительный результат на мельдоний..
17:42 18 февраля