17:18 18 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Источник: Крушельницкий проходил допинг-контроль 22 января

5

Российский керлингист Александр Крушельницкий проходил внесоревновательный допинг-контроль 22 января, утверждает Inside the Games.

 
Александр КРУШЕЛЬНИЦКИЙ и Анастасия БРЫЗГАЛОВА.Мельдоний?! Бронзовый призер Олимпиады Крушельницкий под подозрением. Подробности

Сегодня пресс-атташе команды "Олимпийские спортсмены из России" Константин Выборнов дал официальный комментарий о возможном нарушении антидопинговых правил.

По данным "СЭ", речь идет о Крушельницком, в допинг-пробе "А" которого найдены следы мельдония. Отмечается, что мельдоний принимался за 10 дней до тестирования.

Крушельницкий в паре с женой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу Олимпиады-2018 в миксте.

Ранее в СМИ появилась информация, что Крушельницкий опасался, что ему подбросят допинг.

 

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

5
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

let6zoehpq0h7xj

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog

21:38 18 февраля

merniloskut

Не зря Крушельницкий за Зеню топит!(((

18:24 18 февраля

hassel

вот это поворот,нежданчик однозначно

18:05 18 февраля

NapoliFC

Все это фуфло: 1) Швейцарский институт придумал как открывать эти пробирки 2) У ВАДА есть к ним доступ 3) Целый месяц ждали ... выводы очевидны по-моему.

18:00 18 февраля

redgy

то есть олени из мок при допуске на ои не знали результат пробы от 22 января... и значит все его пробы на ои должны дать положительный результат на мельдоний..

17:42 18 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!