21:45 19 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Хайо Зеппельт: "Говорят, есть второй положительный тест на мельдоний. Возможно, от того же атлета"

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Немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что на Олимпиаде-2018 мог быть сдан еще один положительный тест на мельдоний. При этом он допустил, что тест сдал тот же спортсмен, что и в первом случае. Ранее стало известно, что проба "А" российского керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. Сегодня была вскрыта проба "Б", результаты ее проверки станут известны в ближайшее время.

"В кулуарах говорят о втором положительном допинг-тесте на мельдоний. Возможно, от того же спортсмена, но в другое время. Пока подтверждения нет. Если так, вопрос: где и когда делался второй тест? В любом случае CAS открыл дело против российского керлера", - написал Зеппельт в Твиттере.

Федерация керлинга России подала заявление в СК РФ по делу Крушельницкого и запросила данные с видеокамер из Кореи и Японии, где российские керлингисты готовились к Играм-2018.

Напомним, что Зеппельт является автором серии фильмов о допинге в российском спорте.

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Inside the Games: проба "Б" Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний

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Мельдоний в российском керлинге на Играх-2018: провокация или катастрофа?
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КОММЕНТАРИИ (14)
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75serg75

"бомба" в стиле макларена -освальда : не знаю точно, но говорят.

00:52

top220

Говорят,что хайо зеппельт гомосексуалист-педофил.И хоть, возможно, что это не точно, но доказательств у него что это не так нет.

00:39

Волейболюга

А ещё говорят, что родственники Зеппельта служили в СС и гестапо, а также прославились пытками, убийствами евреев, славян и цыган. В кулуарах говорят. Но точной информации пока нет. А где, кстати, наши доблестные журналисты. Хоть про предков Зеппельта написать можно? Хоть что - то про него раскопать? Или вам некогда, надо успеть на бесплатные обеды и ужины в "Русский дом""?

23:26 19 февраля

rusfed 2.0

Мельдоний вообще не исследован. Сейчас выяснится, что Крушельницкий им всю команду Моисеевой заразил

23:00 19 февраля

Lars Berger

Скажите, сколько российских "керлеров" участвовало в ОИ?!)))

22:47 19 февраля

wasp00000

"Говорят, в Москве кур доят. Доить пошли, да сисек не нашли"

22:34 19 февраля

redgy

возможно у зеппельда даже есть видеозапись злополучного приема мельдония крушельницким))

22:16 19 февраля

джей

Откуда этот купленный журналист все узнает раньше других ? Уж не пиндосы ли ему все сливают ?

22:12 19 февраля

svi_57

redgy - согласен

22:12 19 февраля

Леня-космос

Триппельд потирает руки и готовит новый фильм. А про своих немцев снимать неинтерсно или жим-жим? Снял бы фильм про сборную ГДР, например.

22:11 19 февраля

redgy

svi_57, как твой комментарий противоречит моему? в январе не было, а на ои он может 5 раз уже сдал тест, и логично что если на первом спалился, то и все остальные с мельдонием..

22:09 19 февраля

svi_57

redgy:Он сдавал тест в январе -мельдония не было. Это свежий - вопрос только в том как попал в организм.

21:59 19 февраля

redgy

капитан очевидность, блин.. ясен пень, мельдоний до года выводится, и если он есть, то все его тесты на ои дадут положительный результат.

21:53 19 февраля

shpasic

боян.

21:48 19 февраля

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