Хайо Зеппельт: "Говорят, есть второй положительный тест на мельдоний. Возможно, от того же атлета"

Немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что на Олимпиаде-2018 мог быть сдан еще один положительный тест на мельдоний. При этом он допустил, что тест сдал тот же спортсмен, что и в первом случае. Ранее стало известно, что проба "А" российского керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. Сегодня была вскрыта проба "Б", результаты ее проверки станут известны в ближайшее время.

"В кулуарах говорят о втором положительном допинг-тесте на мельдоний. Возможно, от того же спортсмена, но в другое время. Пока подтверждения нет. Если так, вопрос: где и когда делался второй тест? В любом случае CAS открыл дело против российского керлера", - написал Зеппельт в Твиттере.

Федерация керлинга России подала заявление в СК РФ по делу Крушельницкого и запросила данные с видеокамер из Кореи и Японии, где российские керлингисты готовились к Играм-2018.

Напомним, что Зеппельт является автором серии фильмов о допинге в российском спорте.

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Inside the Games: проба "Б" Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний