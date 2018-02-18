Губерниев в шоке от новости про мельдоний Крушельницкого

Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил удивление в связи с новостью о том, что в допинг-пробе бронзового призера Олимпиады-2018 Александра Крушельницкого было найдено запрещенное вещество. По информации "СЭ", керлингист, завоевавший бронзу в дабл-миксте, сдал положительный тест на мельдоний.
"Молния!!! Коллеги сообщают, в допинг-пробе Крушельницкого нашли мельдоний??? Это фейк??? Это правда??? Если это так – нам п... !!!! Ждем новостей!!!" – написал в Инстаграме Губерниев.
К бронзовому призеру Олимпиады Крушельницкому едут допинг-офицеры. Подозрение на мельдоний
В Федерации керлинга нет официальной информации по пробе Крушельницкого
Александр Крушельницкий: "Мельдоний в допинг-пробе? Я не в курсе всего этого"
Iz_naroda
Вроде бы перед олимпиадой уверяли, что теперь то наши чистые как слеза. Всех проверили, перепроверили...и вот нате вам.
20:35 18 февраля
Уткин за Спартак
Поганый Губерник, ты ждал момента всю Олимпиаду, чтобы подбросить "чистому" спортсмену допинг...
20:31 18 февраля
IRB
Уважаемый Дмитрий Губерниев! Мы не сомневаемся, что Вы знаете слово п... . (Вспомните один из Ваших давних футбольных эфиров). Зачем повторяться?
18:41 18 февраля
Flamenco
если это так, то КРУШЕЛЬНИЦКОГО ждет жаркий прием на Лубянке
15:29 18 февраля
mlee
один у нас эксперт, но во всем
15:20 18 февраля
Одержимый
Губа уже несколько лет в шоке от всего пребывает)
14:32 18 февраля
alex lav
А зачем мельдоний в керлинге? А в шахматах мельдоний употребляют?)
13:15 18 февраля
bulat01
Начинается, теперь начнет все раздувать. Чтоб тебе плохо стало Губерниев!
13:05 18 февраля
tabs
Проклятый Губерник
13:04 18 февраля
lёbenicht
Прекратить истерику! Пока никаких официальных заявлений не было.
13:01 18 февраля