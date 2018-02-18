12:56 18 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Губерниев в шоке от новости про мельдоний Крушельницкого

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил удивление в связи с новостью о том, что в допинг-пробе бронзового призера Олимпиады-2018 Александра Крушельницкого было найдено запрещенное вещество. По информации "СЭ", керлингист, завоевавший бронзу в дабл-миксте, сдал положительный тест на мельдоний.

"Молния!!! Коллеги сообщают, в допинг-пробе Крушельницкого нашли мельдоний??? Это фейк??? Это правда??? Если это так – нам п... !!!! Ждем новостей!!!" – написал в Инстаграме Губерниев.

К бронзовому призеру Олимпиады Крушельницкому едут допинг-офицеры. Подозрение на мельдоний
В Федерации керлинга нет официальной информации по пробе Крушельницкого
Александр Крушельницкий: "Мельдоний в допинг-пробе? Я не в курсе всего этого"
 

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Iz_naroda

Вроде бы перед олимпиадой уверяли, что теперь то наши чистые как слеза. Всех проверили, перепроверили...и вот нате вам.

20:35 18 февраля

Уткин за Спартак

Поганый Губерник, ты ждал момента всю Олимпиаду, чтобы подбросить "чистому" спортсмену допинг...

20:31 18 февраля

IRB

Уважаемый Дмитрий Губерниев! Мы не сомневаемся, что Вы знаете слово п... . (Вспомните один из Ваших давних футбольных эфиров). Зачем повторяться?

18:41 18 февраля

Flamenco

если это так, то КРУШЕЛЬНИЦКОГО ждет жаркий прием на Лубянке

15:29 18 февраля

mlee

один у нас эксперт, но во всем

15:20 18 февраля

Одержимый

Губа уже несколько лет в шоке от всего пребывает)

14:32 18 февраля

alex lav

А зачем мельдоний в керлинге? А в шахматах мельдоний употребляют?)

13:15 18 февраля

bulat01

Начинается, теперь начнет все раздувать. Чтоб тебе плохо стало Губерниев!

13:05 18 февраля

tabs

Проклятый Губерник

13:04 18 февраля

lёbenicht

Прекратить истерику! Пока никаких официальных заявлений не было.

13:01 18 февраля

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