Губерниев в шоке от новости про мельдоний Крушельницкого

Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил удивление в связи с новостью о том, что в допинг-пробе бронзового призера Олимпиады-2018 Александра Крушельницкого было найдено запрещенное вещество. По информации "СЭ", керлингист, завоевавший бронзу в дабл-миксте, сдал положительный тест на мельдоний.

"Молния!!! Коллеги сообщают, в допинг-пробе Крушельницкого нашли мельдоний??? Это фейк??? Это правда??? Если это так – нам п... !!!! Ждем новостей!!!" – написал в Инстаграме Губерниев.

К бронзовому призеру Олимпиады Крушельницкому едут допинг-офицеры. Подозрение на мельдоний

В Федерации керлинга нет официальной информации по пробе Крушельницкого

Александр Крушельницкий: "Мельдоний в допинг-пробе? Я не в курсе всего этого"

