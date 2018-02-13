Глава Всемирной федерации керлинга рада бронзе россиян в дабл-миксте на Олимпиаде

Президент Всемирной федерации керлинга Кейт Кейтнесс отметила, что рада за россиян Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого, которые взяли бронзу Олимпиады-2018 в дабл-миксте. Она также добавила, что Россия определенно входит в число сильнейших стран в керлинге.
Напомним, в матче за третье место россияне победили норвежцев со счетом 8:4. Эта медаль стала первой в истории Игр для российского керлинга.
– Мне понравилась игра. Очень рада за российскую пару, рада видеть их здесь – здорово, что российским спортсменам разрешили участвовать в Олимпийских играх, – приводит ТАСС слова Кейтнесс. – Дабл-микст – это открытая для всех дисциплина, порядка 40 стран будут участвовать в следующем чемпионате мира. Мне нравится, что керлинг получил большое развитие после Игр в Сочи, и Россия определенно входит в число сильнейших стран.
Все что я могу сказать про Брызгалову и Крушельницкого это то, что они хорошие керлингисты, но ни в коем случае не секретные агенты.
Золото в дабл-миксте разыграют команды Канады и Швейцарии.
jjyra0tc20miz
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
12:06
DIC04
shur правильно!
11:58
shur
grad45____________ Не хочешь - не смотри. А другим не пудри мозги.
10:21
grad45
Превратили Олимпиаду в чёрт знает что... Позорная Олимпиада, самая скучная, не интересная, не яркая, не интригующая... В России интерес зрителей к ней резко упал. Передачи не рейтинговые. Я, например, биатлон вообще уже не смотрю. Ну, за что МОК боролся, на то и напоролся...
09:38
kozban400
А как рады наши спортивные функционеры вы и представить не можете! В спорте сильных, мужественных и отважных мы полы трём не самым худшим образом! Хоть где-то не всё так плохо! Сейчас нам будут "бухтеть, как наши космические корабли бороздят Большой театр".
08:58