Глава Всемирной федерации керлинга рада бронзе россиян в дабл-миксте на Олимпиаде

Президент Всемирной федерации керлинга Кейт Кейтнесс отметила, что рада за россиян Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого, которые взяли бронзу Олимпиады-2018 в дабл-миксте. Она также добавила, что Россия определенно входит в число сильнейших стран в керлинге.

Напомним, в матче за третье место россияне победили норвежцев со счетом 8:4. Эта медаль стала первой в истории Игр для российского керлинга.

– Мне понравилась игра. Очень рада за российскую пару, рада видеть их здесь – здорово, что российским спортсменам разрешили участвовать в Олимпийских играх, – приводит ТАСС слова Кейтнесс. – Дабл-микст – это открытая для всех дисциплина, порядка 40 стран будут участвовать в следующем чемпионате мира. Мне нравится, что керлинг получил большое развитие после Игр в Сочи, и Россия определенно входит в число сильнейших стран.

Все что я могу сказать про Брызгалову и Крушельницкого это то, что они хорошие керлингисты, но ни в коем случае не секретные агенты.

Золото в дабл-миксте разыграют команды Канады и Швейцарии.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018