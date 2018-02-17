Галина Арсенькина: "Если будем думать о трех поражения, то вряд ли это пойдет нам на пользу"

Российская керлингистка Галина Арсенькина после поражения в матче кругового турнира Олимпиады-2018 от США (6:7) отметила, что тревога за турнирное положение не поможет команде. Россиянки потерпели три поражения в четырех матчах и занимают седьмую позицию.

- К сожалению, соперник отлично справился с нашими разводками в экстра-энде, - приводит ТАСС слова Арсенькиной. - У них дважды идеально получились непростые броски, поэтому им удалось выиграть. Нам не стоит думать о трех поражениях в четырех матчах, если мы будем тревожиться, то вряд ли процент выполнения бросков станет лучше. Нужно выкладываться в каждой игре.