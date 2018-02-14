Галина Арсенькина: "Двух раскаток недостаточно, чтобы прочувствовать лед"

Российская керлингистка Галина Арсенькина отметила, что команда еще не привыкла ко льду на олимпийской арене в Канныне. В первом матче кругового этапа Олимпиады-2018 россиянки проиграли Великобритании со счетом 3:10.

– Мы пока не совсем в той форме, в которой можем играть, – цитирует "Р-Спорт" Арсенькину. – Будем прибавлять с каждой игрой. Двух раскаток, которые у нас были, недостаточно для того, чтобы полностью прочувствовать лед. Дальше будет все привычнее и привычнее. Это частая такая вещь: кто быстрее приспособится, тот и выиграет.

Главное на Олимпиаде-2018 // ​Медальный зачет Олимпиады-2018 //

Календарь и результаты соревнований Олимпиады 14 февраля – здесь