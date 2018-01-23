ФКР пообещала наградить российских керлингистов за успех на Олимпиаде

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев рассказал о том, что ФКР намерена наградить керлингистов в случае удачного выступления на зимних Олимпийских играх.

- Мы сейчас говорили с обеими командами, и как они сейчас сказали, никто не хочет быть туристом, все нацелены на хорошее выступление. Хорошее выступление - это как минимум выход из группы, а как максимум - возвращение с медалями, - цитирует ТАСС Свищева. - Мы обещали им хорошие подарки, призы, денежные вознаграждения

На Играх россияне выступят в дабл-миксте (Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова), а также женская команда в составе скипа Виктории Моисеевой, Ульяны Васильевой, Галины Арсенькиной, Юлии Гузиевой и Юлии Портуновой. Соревнования по керлингу пройдут во все соревновательные дни Олимпийских игр - с 8 по 25 февраля.