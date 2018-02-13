ФХР поздравила Брызгалову и Крушельницкого с бронзой Олимпиады-2018

Федерация хоккея России (ФХР) в Твиттере поздравила керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого с завоеванием бронзовых медалей Олимпиады-2018 в дабл-миксте. В матче за третье место россияне обыграли пару из Норвегии (8:4).

"Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий выиграли первую для нашей страны олимпийскую медаль в керлинге, - говорится в сообщении ФХР. - В матче за 3-е место наши обыграли пару из Норвегии (8:4). Ура!"

Напомним, в медальном зачете сборная России занимает 10 место. В их активе три медали - серебро и две бронзы.

Бронза в керлинге! 🥉



Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий выиграли первую для нашей страны олимпийскую медаль в керлинге. В матче за 3-е место наши обыграли пару из Норвегии (8:4).



Ура! pic.twitter.com/JQWIdk1egy – Хоккей России (@russiahockey) 13 февраля 2018 г.

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