09:36 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

ФХР поздравила Брызгалову и Крушельницкого с бронзой Олимпиады-2018


Федерация хоккея России (ФХР) в Твиттере поздравила керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого с завоеванием бронзовых медалей Олимпиады-2018 в дабл-миксте. В матче за третье место россияне обыграли пару из Норвегии (8:4).

"Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий выиграли первую для нашей страны олимпийскую медаль в керлинге, - говорится в сообщении ФХР. - В матче за 3-е место наши обыграли пару из Норвегии (8:4). Ура!"

Напомним, в медальном зачете сборная России занимает 10 место. В их активе три медали - серебро и две бронзы.

Набрали по объявлению. Как Брызгалова и Крушельницкий шли к бронзе Пхенчхана //
"Ты чего прикалываешься?". Жесткие диалоги российских керлингистов

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Олимпиада Live!
Олимпиада Live!