Директор керлинг-клуба Крушельницкого: "В России спортсмены на сто процентов были чистыми"

Михаил Хайкин, генеральный директор клуба "Адамант", в котором занимается Александр Крушельницкий, прокомментировал ситуацию вокруг спортсмена. Ранее появились сообщения о том, что у проба "А" россиянина дала положительный результат на мельдоний. Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой выиграл бронзу в дабл-миксте.

- Ребята были чистые и здесь, и в Японии, - заявил Хайкин. - Давайте подождем завтрашнего дня, когда пробу "Б" вскроют.

- Inside the Games сообщают, что Крушельницкий боялся, что ему могли подсыпать допинг. Могло ли такое произойти?

- Могло случиться все, что угодно. Если Александр так думает… Я не могу это комментировать.

- Вы считаете, что так и было на самом деле?

- Знаете, я не верю слухам. Эти гадания на кофейной гуще… Когда он был здесь, то сто процентов спортсмены были чистыми. Они находились на контроле. Здесь, в России – сто процентов ничего не принимали. (Ярослав СУСОВ)

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