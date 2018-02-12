Девушка Бонда и герой "Форсажа"? Реакция Брызгаловой и Крушельницкого

Керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий после поражения от швейцарцев (5:7) в полуфинале олимпийского турнира в дабл-миксте на Играх-2018 безрадостно поделились мнением о сравнении с девушкой Джеймса Бонда и героем серии фильмов "Форсаж". Ранее американские СМИ указали на схожесть спортсменов с киногероями и назвали их двойными агентами России в Пхенчхане.
- Вас сравнили с девушкой Джеймса Бонда, а вас - с героем "Форсажа". Как отреагировали?
- Смешно... - невесело ответил Крушельницкий.
- Да, посмеялись, - добавила Брызгалова. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Panuchi
зачем она живет с этим дурачком, который на неё орет постоянно, хотя сам всрал полуфинал , косой мудила. девушка то красивая
18:29 12 февраля