Девушка Бонда и герой "Форсажа"? Реакция Брызгаловой и Крушельницкого

Керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий после поражения от швейцарцев (5:7) в полуфинале олимпийского турнира в дабл-миксте на Играх-2018 безрадостно поделились мнением о сравнении с девушкой Джеймса Бонда и героем серии фильмов "Форсаж". Ранее американские СМИ указали на схожесть спортсменов с киногероями и назвали их двойными агентами России в Пхенчхане.

- Вас сравнили с девушкой Джеймса Бонда, а вас - с героем "Форсажа". Как отреагировали?

- Смешно... - невесело ответил Крушельницкий.

- Да, посмеялись, - добавила Брызгалова. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Анастасия Брызгалова - девушка Бонда. Выберите, какая