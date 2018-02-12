16:44 12 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Девушка Бонда и герой "Форсажа"? Реакция Брызгаловой и Крушельницкого

1

Керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий после поражения от швейцарцев (5:7) в полуфинале олимпийского турнира в дабл-миксте на Играх-2018 безрадостно поделились мнением о сравнении с девушкой Джеймса Бонда и героем серии фильмов "Форсаж". Ранее американские СМИ указали на схожесть спортсменов с киногероями и назвали их двойными агентами России в Пхенчхане.

- Вас сравнили с девушкой Джеймса Бонда, а вас - с героем "Форсажа". Как отреагировали?

- Смешно... - невесело ответил Крушельницкий.

- Да, посмеялись, - добавила Брызгалова. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Анастасия Брызгалова - девушка Бонда. Выберите, какая

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Panuchi

зачем она живет с этим дурачком, который на неё орет постоянно, хотя сам всрал полуфинал , косой мудила. девушка то красивая

18:29 12 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!