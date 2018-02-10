Брызгаловой и Крушельницкому неважно, с кем играть в плей-офф Олимпиады

Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий заявили, что пока не думали о соперниках по плей-офф Олимпиады. Благодаря победе над командой Кореи (6:5) россияне досрочно обеспечили себе участие в матчах за медали.

– Мы пока не считали очки. У нас еще две игры, будем настраиваться на них. Нас вроде как обрадовали уже, что квалифицировались, но мы хотим быть как можно выше, - цитирует RT спортсменов. - Неважно, с кем встречаться в полуфинале. Все команды сильные, каждая может сыграть очень хорошо. Про Канаду не знаем, мы еще с ними не играли. Они законодатели мод в классическом керлинге, но не в дабл-миксте, а их нынешняя пара только сейчас образовалась.