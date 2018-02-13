Брызгалова после падения в матче с Норвегией: "Ж*** болит". Видео

Российская керлингистка Анастасия Брызгалова в матче за 3-е место Олимпиады-2018 в миксте против Норвегии упала в 4-м энде. Россиянка не заметила свой же гард, который был выставлен у красной линии.
"Я про него забыла. Ж*** болит", - сказала после падения Анастасия своему партнеру Александру Крушельницкому.
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
Primer blooper que veo en el Curling: Bryzgalova tropezando con la piedra y cayendo de culo.– Facundo (@vitumen_occhio) 13 февраля 2018 г.
Ta, igual la aplaudieron y se levantó. pic.twitter.com/jg8T2KHsLK
Хидетоши Наката
Выдающийся вид спорта...
05:49
duborez
Супер, Настя!!!!!!!!
05:47