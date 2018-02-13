03:57 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Брызгалова после падения в матче с Норвегией: "Ж*** болит". Видео

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Российская керлингистка Анастасия Брызгалова в матче за 3-е место Олимпиады-2018 в миксте против Норвегии упала в 4-м энде. Россиянка не заметила свой же гард, который был выставлен у красной линии.

"Я про него забыла. Ж*** болит", - сказала после падения Анастасия своему партнеру Александру Крушельницкому.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Хидетоши Наката

Выдающийся вид спорта...

05:49

duborez

Супер, Настя!!!!!!!!

05:47

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