Брызгалова после падения в матче с Норвегией: "Ж*** болит". Видео

Российская керлингистка Анастасия Брызгалова в матче за 3-е место Олимпиады-2018 в миксте против Норвегии упала в 4-м энде. Россиянка не заметила свой же гард, который был выставлен у красной линии.

"Я про него забыла. Ж*** болит", - сказала после падения Анастасия своему партнеру Александру Крушельницкому.

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