Брызгалова/Крушельницкий - третьи перед последним туром Олимпиады в миксте

Российский дуэт Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий занимают третье место после шести туров кругового турнира Олимпиады-2018 в миксте. Россияне с четырьмя победами и двумя поражениями уступают Канаде, которая потерпела одно поражения, и Норвегии. Скандинавы Кристин Скаслин и Магнус Недреготтен опережают Брызгалову и Крушнелицкого по числу выигранных эндов.

В заключительном матче тура Швейцария одолела Корею 6:4.

Россия и Канада уже обеспечили себе место в плей-офф.

Каннын (Корея)

XXIII зимние Олимпийские игры

Микст

Круговой турнир

Швейцария - Корея - 6:4

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