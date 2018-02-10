16:11 10 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Брызгалова/Крушельницкий - третьи перед последним туром Олимпиады в миксте

1

Российский дуэт Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий занимают третье место после шести туров кругового турнира Олимпиады-2018 в миксте. Россияне с четырьмя победами и двумя поражениями уступают Канаде, которая потерпела одно поражения, и Норвегии. Скандинавы Кристин Скаслин и Магнус Недреготтен опережают Брызгалову и Крушнелицкого по числу выигранных эндов.

В заключительном матче тура Швейцария одолела Корею 6:4.

Россия и Канада уже обеспечили себе место в плей-офф.

Каннын (Корея)

XXIII зимние Олимпийские игры

Микст

Круговой турнир

Швейцария - Корея - 6:4

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/olympics/pyeongchang2018/calendar/bysport/curling/

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Andre_Saratov

Был неправ, отрицая выход нашей сборной. Видимо олимпийский регламент имеет свои нюансы. Сейчас и на сайте мирового керлинга поставили такую радостную буковку "Q" напротив нашей команды. Норвегия и Швейцария имея те же 4-2 на буковку "Q" не заработали)

16:57 10 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!