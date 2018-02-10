Брызгалова/Крушельницкий - третьи перед последним туром Олимпиады в миксте

Российский дуэт Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий занимают третье место после шести туров кругового турнира Олимпиады-2018 в миксте. Россияне с четырьмя победами и двумя поражениями уступают Канаде, которая потерпела одно поражения, и Норвегии. Скандинавы Кристин Скаслин и Магнус Недреготтен опережают Брызгалову и Крушнелицкого по числу выигранных эндов.
В заключительном матче тура Швейцария одолела Корею 6:4.
Россия и Канада уже обеспечили себе место в плей-офф.
Каннын (Корея)
XXIII зимние Олимпийские игры
Микст
Круговой турнир
Швейцария - Корея - 6:4
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/olympics/pyeongchang2018/calendar/bysport/curling/
Andre_Saratov
Был неправ, отрицая выход нашей сборной. Видимо олимпийский регламент имеет свои нюансы. Сейчас и на сайте мирового керлинга поставили такую радостную буковку "Q" напротив нашей команды. Норвегия и Швейцария имея те же 4-2 на буковку "Q" не заработали)
16:57 10 февраля