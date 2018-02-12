Брызгалова и Крушельницкий: "Рискнуть в концовке? Не на Олимпиаде"

Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий после поражения от швейцарцев в полуфинале олимпийского турнира в дабл-миксте на Играх-2018 сказали, что не смогли реализовать имевшееся преимущество. По их мнению, встреча, завершившаяся поражением со счетом 5:7, была равной.

- Везли на плюс один, но я сделал бросок сильнее, чем нужно, - разочарованно сказал Крушельницкий. - Так бывает.

- Было у нас преимущество, но не смогли реализовать, - вступила Брызгалова, жена Александра. - Мой бросок тоже не получился, ну и потом волнение, видимо, сказалось. Играли наравне. И мы, и они - чемпионы мира. Кто-то должен был победить.

- Как обо всем забыть, чтобы настроиться на битву за бронзу?

- Уже все произошло, - продолжает Брызгалова. - Нужно оставить это в прошлом и бороться за медали. Четвертое или третье место - это серьезный вопрос. Сделаем все, чтобы показать хорошую игру и победить.

- В концовке можно было рискнуть?

- Не на Олимпиаде. Тут был надежный вариант, выбрали его, но увы.

- В целом как оцените Олимпиаду для себя?

- Рано подводить итоги! Скажем завтра. Приятно, что за нас болели наши девчонки.

И Крушельницкий добавил:

- Точно можем больше.

- На личную жизнь не переносите соревновательные эмоции?

- Стараемся этого не делать. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)