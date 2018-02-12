Брызгалова и Крушельницкий: "Рискнуть в концовке? Не на Олимпиаде"

Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий после поражения от швейцарцев в полуфинале олимпийского турнира в дабл-миксте на Играх-2018 сказали, что не смогли реализовать имевшееся преимущество. По их мнению, встреча, завершившаяся поражением со счетом 5:7, была равной.
- Везли на плюс один, но я сделал бросок сильнее, чем нужно, - разочарованно сказал Крушельницкий. - Так бывает.
- Было у нас преимущество, но не смогли реализовать, - вступила Брызгалова, жена Александра. - Мой бросок тоже не получился, ну и потом волнение, видимо, сказалось. Играли наравне. И мы, и они - чемпионы мира. Кто-то должен был победить.
- Как обо всем забыть, чтобы настроиться на битву за бронзу?
- Уже все произошло, - продолжает Брызгалова. - Нужно оставить это в прошлом и бороться за медали. Четвертое или третье место - это серьезный вопрос. Сделаем все, чтобы показать хорошую игру и победить.
- В концовке можно было рискнуть?
- Не на Олимпиаде. Тут был надежный вариант, выбрали его, но увы.
- В целом как оцените Олимпиаду для себя?
- Рано подводить итоги! Скажем завтра. Приятно, что за нас болели наши девчонки.
И Крушельницкий добавил:
- Точно можем больше.
- На личную жизнь не переносите соревновательные эмоции?
- Стараемся этого не делать. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
igorx70
Поэтому избрали трусливый бросок и мгновенно слились на нем.
17:42 12 февраля
xcb
Интервью надо смотреть полностью... Журналюги нарезали, чтобы складывалось впечатление, что он вину возлагает на Настю...
17:21 12 февраля
kuler
Не очень понимаю, что так испереживались все. Они весь турнир играют рвано, что называется - еду, как могу. Смысл злиться есть, когда победы надо было просто сыграть, а игрок рискнул бесцельноо и проиграл. А в такой ситуации чего уж - вот такой потолок у нас сейчас в парном керлинге. Немного огорчает только, что Крушельницкий судя по интервью не понимает, что принцип "Рискнуть в концовке? Не на Олимпиаде" в плюс работает только у тех, кто на голову выше конкурентов... Либо у тех, для кого главная задача по итогам не слишком далеко от пьедестала оказаться. В условиях жесткой конкуренции за медали такой подход для будущих медалистов почти никогда не работает.
17:10 12 февраля
xcb
Посто перенервничали... Жалко тайм аут был раньшн использован... На взгляд делетанта, надо было стараться попасть в камень... Два зайца: Выбил как минимум 2 камня приемущество... Не выбил - счет равный... Как то так...
17:09 12 февраля
Felix BARSA
исперов22081973 +++++ Полностью согласен, РИСК и ты в ФИНАЛЕ, и бросок был бы интересный, и попасть можно было в желтый камень, зря не рискнул...
17:02 12 февраля
исперов22081973
Крушельницкой клоун.Так завалить последний бросок.Там даже риска не было выбить камень и выиграть игру,а клоун решил постановочный сделать.Я поражаюсь, почему мозг отсутствует
16:47 12 февраля
mallwen
С таким подходом справедливо будет: 1. Канада 2. Швейцария 3. Норвегия 4. ОАР (почётное дерево)
16:41 12 февраля
John0201
в любом виде спорта, когда боишься рисковать - значит покажешь себя не на 100% вот и провалились. Канаду с золотом, швейцарцы - ни о чем
16:37 12 февраля