Брызгалова и Крушельницкий принесли российскому керлингу первую олимпийскую медаль

Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзовую медаль Олимпиады-2018. В матче за 3-е место в дисциплине дабл-микс они обыграли норвежцев - 8:4.

Отметим, эта дисциплина впервые была включена в программу Олимпийских игр. Кроме того, Брызгалова и Крушельницкий принесли российскому керлингу первую олимпийскую награду.

Женская сборная России принимала участие в четырех Олимиадах, максимальный результат - 6-е место в 2006 году в Турине. Мужская команда дебютировала в Сочи-2014 и завершила выступления 7-й.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018