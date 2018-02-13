Брызгалова и Крушельницкий принесли российскому керлингу первую олимпийскую медаль

Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзовую медаль Олимпиады-2018. В матче за 3-е место в дисциплине дабл-микс они обыграли норвежцев - 8:4.
Отметим, эта дисциплина впервые была включена в программу Олимпийских игр. Кроме того, Брызгалова и Крушельницкий принесли российскому керлингу первую олимпийскую награду.
Женская сборная России принимала участие в четырех Олимиадах, максимальный результат - 6-е место в 2006 году в Турине. Мужская команда дебютировала в Сочи-2014 и завершила выступления 7-й.
Dymanomashina
Давно пора
07:06
Владислав2
Н-да. А серебро было рядышком,блистало на последнем камне полуфинала. Но,молодцы.Поздравления.
05:46