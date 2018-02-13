05:24 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Брызгалова и Крушельницкий принесли российскому керлингу первую олимпийскую медаль

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Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзовую медаль Олимпиады-2018. В матче за 3-е место в дисциплине дабл-микс они обыграли норвежцев - 8:4. 

Отметим, эта дисциплина впервые была включена в программу Олимпийских игр. Кроме того, Брызгалова и Крушельницкий принесли российскому керлингу первую олимпийскую награду. 

Женская сборная России принимала участие в четырех Олимиадах, максимальный результат - 6-е место в 2006 году в Турине. Мужская команда дебютировала в Сочи-2014 и завершила выступления 7-й.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Dymanomashina

Давно пора

07:06

Владислав2

Н-да. А серебро было рядышком,блистало на последнем камне полуфинала. Но,молодцы.Поздравления.

05:46

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