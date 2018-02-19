Анна Сидорова: "Если берешь запечатанную бутылку, открываешь ее и пьешь, то потом нельзя спускать глаз"

Российская керлингистка Анна Сидорова высказала свое мнение по поводу того, можно ли подсыпать запрещенные вещества спортсменам. По ее словам, если профессиональный атлет входит в пул тестирования ВАДА, то ему необходимо быть осторожным с едой и напитками.

- Если ты профессиональный спортсмен и входишь в пул тестирования ВАДА, то нужно быть предельно осторожным с любой едой и напитками, - цитирует RT Сидорову. - Мы все знаем, что если ты берешь запечатанную бутылку, открываешь ее и пьешь, то с нее теперь нельзя спускать глаз. Если отвернешься на секунду, то больше из нее не пей. Каждый керлингист делает все возможное, чтобы оставаться чистым спортсменом и не принимать то, чего не следует.

Ранее "СЭ" стало известно, что проба "А" российского керлингиста Александра Крушельницкого, взятая на Олимпиаде-2018, дала положительный результат на мельдоний. Проба "Б" была вскрыта сегодня, результаты станут известны в ближайшее время.

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