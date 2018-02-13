Анастасия Брызгалова: "Я девушка Бонда? Мы посмеялись, когда услышали об этом"

Российская керлингистка Анастасия Брызгалова отметила, что очень рада бронзе Олимпиады-2018, которую она завоевала в дабл-миксте со своим мужем Александром Крушельницким. Она также добавила, что их повеселила ситуация с тем, что некоторые СМИ называют ее девушкой Бонда.

Напомним, в матче за 3-е место Брызгалова и Крушельницкий обыграли норвежцев со счетом 8:4.

– Наверное, по-настоящему все ощутим, когда повесим медаль на шею. А пока мы очень рады, – сказала Брызгалова. – Я девушка Бонда? Мы посмеялись, когда услышали об этом. Если все хотят это обсуждать, пожалуйста.

Отметим, что Брызгалова и Крушельницкий принесли российскому керлингу первую олимпийскую награду.

Анастасия Брызгалова – девушка Бонда. Выберите, какая // Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018