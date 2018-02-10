Анастасия Брызгалова: "Швейцарцы - чемпионы мира. Играть с ними сложно, но можно"

Россиянка Анастасия Брызгалова подчеркнула, что ей и Александру Крушельницкому под силу победить швейцарский дуэт в миксте на Олимпиаде в Пхенчхане. После шести туров россияне идут на третьем месте и уже обеспечили себе место в полуфинале.

- Швейцарцы - чемпионы мира, но мы с ними часто встречаемся на турнирах. Играть сложно, но можно, - цитирует "Р-Спорт" Брызгалову.

- Настроимся, выйдем, надо обязательно побеждать. Самим надо хорошо играть, и все получится, - сказал Крушельницкий.

Олимпиада-2018. 10 февраля. Россия завоевала первую медаль! //

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