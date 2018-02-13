05:45 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Анастасия Брызгалова: "Сейчас к нам такое внимание, потому что пока нет хоккея"


Российская керлингистка Анастасия Брызгалова отметила, что ощущала поддержку и внимание на Олимпиаде-2018. Сегодня в паре с Александром Крушельницким она завоевала бронзу в дабл-миксте, обыграв Норвегию - 8:4.

- На самом деле очень много поддержки, много пишут, - приводит "Р-Спорт" слова Брызгаловой. - Но мы старались по максимуму отстраниться от всего, читать как можно меньше из того, что пишется в Интернете, меньше заходить в соцсети. Я думаю, такое внимание еще и потому, что сейчас Игры только начинаются, еще ничего такого нет, например, хоккея.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_curling/20180213/1132476797.html

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