Анастасия Брызгалова: "Нервы сыграли свою роль"

Российская керлингистка Анастасия Брызгалова отметила, что в концовке игры в дабл-миксте против команды Китая (6:5) на Олимпийских играх их с Александром Крушельницким подвели нервы. Ранее Крушельницкий и Брызгалова победили финнов и норвежцев.

– Хорошо начали, играли камень в камень, в четвертом энде камни встали под не очень хорошими для нас углами, – цитирует "Р-Спорт" Брызгалову. – Хорошо для нас сложился шестой энд, а в восьмом (при счете 5:4 в пользу россиян) у нас уже было право на ошибку. Но мы неправильно выбрали задание (после чего счет сравнялся и игра перешла в экстра-энд). А надо было делать постановочный бросок. Видимо, нервы сыграли свою роль.

После четырех игр россияне, имеющие в активе три победы, делят первое место в таблице кругового турнира с командами Канады, Норвегии и Швейцарии. В субботу Крушельницкий и Брызгалова сыграют с командой Кореи.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018