16:25 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Американский журналист: "Брызгалова и Крушельницкий похожи на шпионов"

Анастасия БРЫЗГАЛОВА и Александр КРУШЕЛЬНИЦКИЙ.
Анастасия БРЫЗГАЛОВА и Александр КРУШЕЛЬНИЦКИЙ.
15

Журналист Yahoo! Sports Дэн Ветцел отметил, что российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий похожи на двойных агентов. По его словам, дуэт направлен Россией на Олимпиаду-2018 не просто так.

"Брызгалова похожа на героиню фильмов про Бонда, а Крушельницкий - на героя из фильма "Форсаж". Русские троллят весь мир, отправляя на Олимпиаду спортсменов, которые выглядят как двойные агенты", - написал Ветцел.

Напомним, Брызгалова и Крушельницкий одержали 3 победы в первых четырех матчах кругового турнира в дабл-миксте.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

15
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (15)
Войти, чтобы оставить комментарий

seny18

А ты думал в сказку попал...?)) Джастину,который Гэтлинг,привет передавай...аптекари...

23:02

Maxgraff

Это керлингисты-сантехники

18:33

rusfed 2.0

Завидуют. У нас девушки красивше

18:09

Revelator78

Вот что значит много курить на работе......

18:03

Andre_Saratov

Кто не верит - смотрите кино! В кино не врут! (с) "Железное небо".

17:28

Jean4

"Брызгалова похожа на героиню фильмов про Бонда" Хахаха, конечно, наших девушек с американскими страшилками не сравнить. )))

17:16

garrye95

А этот американский представитель древнейшей профессии похож на весьма недалёкого человека, воспитанного телевизором ))

17:07

Bache Gabrielsen

Да, Брызгалова симпатичная. У нас в России, товарисч из Оклахомы, вообще много красивых девушек.

17:04

shpasic

он перепутал, это агенты и есть, просто они выглядят как спортсмены. представляю, в какой глубокий бункер он залезет, когда агенты-биатлонисты выйдут со снайперскими винтовками.

17:03

Shast1983.83

Тупой имбицил.

16:55

aech_63

Пендосу пора уже с криком "Русские идут!" выброситься из окна медиацентра в П-Ч

16:46

AndruFka

- не смотрите на ночь американских фильмов... /// - так других-то ведь и нет... /// - ну, вот никаких и не смотрите :))))

16:44

Frenja

Выдыхайте

16:41

AndreyIvanovich

Конченная нация, хотя какая нация, набор недолюдей с параноидальными наклонностями

16:37

bibik.i

Маразм крепчал!

16:36