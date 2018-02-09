Американский журналист: "Брызгалова и Крушельницкий похожи на шпионов"

Журналист Yahoo! Sports Дэн Ветцел отметил, что российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий похожи на двойных агентов. По его словам, дуэт направлен Россией на Олимпиаду-2018 не просто так.
"Брызгалова похожа на героиню фильмов про Бонда, а Крушельницкий - на героя из фильма "Форсаж". Русские троллят весь мир, отправляя на Олимпиаду спортсменов, которые выглядят как двойные агенты", - написал Ветцел.
Напомним, Брызгалова и Крушельницкий одержали 3 победы в первых четырех матчах кругового турнира в дабл-миксте.
seny18
А ты думал в сказку попал...?)) Джастину,который Гэтлинг,привет передавай...аптекари...
23:02
Maxgraff
Это керлингисты-сантехники
18:33
rusfed 2.0
Завидуют. У нас девушки красивше
18:09
Revelator78
Вот что значит много курить на работе......
18:03
Andre_Saratov
Кто не верит - смотрите кино! В кино не врут! (с) "Железное небо".
17:28
Jean4
"Брызгалова похожа на героиню фильмов про Бонда" Хахаха, конечно, наших девушек с американскими страшилками не сравнить. )))
17:16
garrye95
А этот американский представитель древнейшей профессии похож на весьма недалёкого человека, воспитанного телевизором ))
17:07
Bache Gabrielsen
Да, Брызгалова симпатичная. У нас в России, товарисч из Оклахомы, вообще много красивых девушек.
17:04
shpasic
он перепутал, это агенты и есть, просто они выглядят как спортсмены. представляю, в какой глубокий бункер он залезет, когда агенты-биатлонисты выйдут со снайперскими винтовками.
17:03
Shast1983.83
Тупой имбицил.
16:55
aech_63
Пендосу пора уже с криком "Русские идут!" выброситься из окна медиацентра в П-Ч
16:46
AndruFka
- не смотрите на ночь американских фильмов... /// - так других-то ведь и нет... /// - ну, вот никаких и не смотрите :))))
16:44
Frenja
Выдыхайте
16:41
AndreyIvanovich
Конченная нация, хотя какая нация, набор недолюдей с параноидальными наклонностями
16:37
bibik.i
Маразм крепчал!
16:36