Американский журналист: "Брызгалова и Крушельницкий похожи на шпионов"

Журналист Yahoo! Sports Дэн Ветцел отметил, что российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий похожи на двойных агентов. По его словам, дуэт направлен Россией на Олимпиаду-2018 не просто так.

"Брызгалова похожа на героиню фильмов про Бонда, а Крушельницкий - на героя из фильма "Форсаж". Русские троллят весь мир, отправляя на Олимпиаду спортсменов, которые выглядят как двойные агенты", - написал Ветцел.

Напомним, Брызгалова и Крушельницкий одержали 3 победы в первых четырех матчах кругового турнира в дабл-миксте.

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