Александр Крушельницкий: "В матче с Канадой не нашли свою игру"

Российский керлингист Александр Крушельницкий остался недоволен игрой против Канады в матче кругового турнира Олимпиады-2018 в миксте. Крушельницкий и Анастасия Брызгалова уступили канадцам 2:8 и перед игрой заключительного тура против Швейцарии идут на третьем месте.

- Не получилось ничего, как и в первой нашей игре, не знаю, чем это объяснить, - цитирует ТАСС Крушельницкого. - Безусловно, предыдущие игры отняли какое-то количество сил, но мы настраиваемся на весь турнир. Может, не повезло, не смогли найти свою игру. Канадцы хорошо играют, ошибаются меньше, чем другие соперники, и сами наказывают за ошибки, с ними тяжело играть, просто у нас ничего не получилось. Настроимся и выйдем обязательно побеждать. Со швейцарцами мы очень часто встречаемся на разных турнирах, с ними играть тяжело, но можно.

Олимпиада-2018. 10 февраля. Россия завоевала первую медаль! //

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