17:12 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Александр Крушельницкий: "Российские керлингисты не имели права на ошибку в матче с норвежцами"


Россияне Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова после второго матча кругового турнира в дисциплине дабл-микст на Олимпийских играх-2018 против сборной Норвегии (4:3) отметили, что с норвежцами было поспокойнее играть, нежели с США. Спортсмены также добавили, что в минувшей встрече у них не было права на ошибку.

– Очень важная игра. Если бы проиграли, то не оставили бы себе шанса на ошибку. Очень важно было победить, мы настроились и сделали это, – цитирует ТАСС Крушельницкого.

- Игрой нервов можно назвать наш первый матч с американцами, с норвежцами было поспокойнее. Глядя на ровный счет, может показаться, что все было ровно, но мы старались контролировать энды, контролировать хаммер и воспользоваться в восьмом энде правом последнего броска, - сказала Брызгалова. - Отличается ли Олимпиада от чемпионата мира? Может быть, только тем, что в зале очень шумно, когда корейцы поддерживают своих. Вообще ничего не слышно, приходится свиповать чисто на ощущении.

Напомним, что в первом матче россияне уступили сборной США со счетом 3:9.

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http://tass.ru/sport/4941831

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