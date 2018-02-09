10:42 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Александр Крушельницкий: "Обидно за ребят, которых не допустили непонятно по каким причинам"


Российский керлингист Александр Крушельницкий, выступающий на Олимпийских играх 2018 года с Анастасией Брызгаловой в дисциплине дабл-микст, отметил, что ему обидно за спортсменов страны, которые не были допущены МОК до Игр в Корее.

– Конечно, чувствуем дополнительную ответственность, – цитирует "Р-Спорт" Крушельницкого. – Мы первый раз на таких соревнованиях, очень обидно за ребят, которых не допустили непонятно по каким причинам.

– Мы чувствуем ответственность, потому что у (российского) керлинга нет (олимпийских) медалей и нам хочется завоевать их. – добавила Брызгалова.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

Опрос

Какое место займет сборная России в командном зачете Олимпиады-2018?
голосовать

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_curling/20180209/1132229644.html

Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Олимпиада Live!
Олимпиада Live!