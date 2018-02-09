Александр Крушельницкий: "Обидно за ребят, которых не допустили непонятно по каким причинам"

Российский керлингист Александр Крушельницкий, выступающий на Олимпийских играх 2018 года с Анастасией Брызгаловой в дисциплине дабл-микст, отметил, что ему обидно за спортсменов страны, которые не были допущены МОК до Игр в Корее.
– Конечно, чувствуем дополнительную ответственность, – цитирует "Р-Спорт" Крушельницкого. – Мы первый раз на таких соревнованиях, очень обидно за ребят, которых не допустили непонятно по каким причинам.
– Мы чувствуем ответственность, потому что у (российского) керлинга нет (олимпийских) медалей и нам хочется завоевать их. – добавила Брызгалова.
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Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_curling/20180209/1132229644.html