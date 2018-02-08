Ярнолд будет знаменосцем сборной Великобритании в Пхенчхане

Олимпийская чемпионка Сочи Элизабет Ярнолд будет знаменосцем сборной Великобритании на церемонии открытия Олимпиады-2018. За скелетонистку проголосовали члены британской команды, которая насчитывает 59 спортсменов.

– Когда узнала о выборе команды, очень взволновалась, – цитирует официальный сайт Федерации бобслея и скелетона Великобритании Ярнолд. – Очень горжусь тем, что пойду во главе делегации. Такая ответственность на Играх в Сочи была для меня праздником. Сейчас ситуация немного иная, другой уровень ответственности.