Вальтер и Позер - первые после двух заездов в бобслейных двойках, Стульнев и Кондратенко - 20-е

Немцы Нико Вальтер и Кристиан Позер занимают первое место после двух заездов в состязаниях бобслейных двоек на Олимпиаде-2018. Россияне Алексей Стульнев и Василий Кондратенко идут 20-ми, Максим Андрианов и Юрий Селихов - 29-е.

Пхенчхан (Корея)

Олимпийские игры

Мужчины

Двойка

2-й заезд

1. Нико Вальтер/Кристиан Позер (Германия) - 1.38,39 (49,12 + 49,27)

2. Джастин Криппс/Александр Копач (Канада) - 1.38,49 (49,10 + 49,39)

3. Йоханнес Лохнер/Кристофер Вебер (Германия) - 1.38,58 (49,24 + 49,34)

4. Оскар Мелбардис/Янис Стренга (Латвия) - 1.38,62 (49,08 + 49,54)

5. Франческо Фридрих/Торстен Маргис (Германия) - 1.38,68 (49,22 + 49,46)

6. Оскар Киберманис/Матис Микнис (Латвия) - 1.38,78 (49,21 + 49,57)...

20. Алексей СТУЛЬНЕВ/Василий КОНДРАТЕНКО (Россия) - 1.39,76 (49,77 + 49,99)...

29. Максим АНДРИАНОВ/Юрий СЕЛИХОВ (Россия) - 1.40,85 (50,27 + 50,58)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018