Тренер: "Попов не готовился ехать в Пхенчхан"

Алексей Юрков, тренер российского бобслеиста Дмитрия Попова, сообщил "СЭ", что спортсмен не попал на Олимпиаду в Пхенчхан по спортивному принципу. По его словам, о двусмысленной истории с приглашением от МОК они не знали до сегодняшнего дня.

Федерация бобслея России (ФБР) включила бобслеиста Попова в число спортсменов, которым требуется приглашение на Олимпиаду-2018, в качестве резервиста. Ранее стало известно, что Попов и конькобежец Сергей Грязцов были допущены на Олимпийские игры-2018, но в итоге их не оказалось в списке российских спортсменов, которые поехали в Пхенчхан.

- Узнали об этом утром из новостей, - начал Юрков. - Мы сейчас готовимся к чемпионату России, который пройдет в Сочи в середине марта. Там будут все сильнейшие спортсмены страны.

- То есть участие Дмитрия в Олимпиаде не предполагалось?

- Попов второй год подряд идет четвертым в рейтинге пилотов сборной России, составляемом по показываемым в сезоне результатам. Первым является Александр Касьянов, потом Максим Андрианов с Алексеем Стульневым, а затем Попов. Мы знали, что впереди нас еще три сильных экипажа. Конечно, весь четырехлетний цикл готовились к Олимпиаде, ведь нельзя упускать малейшую возможность кого-то обогнать и поехать на Игры. Но пока не обогнали. Вопросы по составу решаются на уровне федерации, а наша задача - хорошо выступать и добиваться попадания своими результатами, а не какими-то политическими моментами.

- А как вышло, что Попов оказался в числе тех, кто подавал апелляцию в CAS?

- Думаю, произошла какая-то ошибка. Там сейчас неразбериха, всех мешают в кучу - вот, Алексея Воеводу даже в хоккеисты записали. Или кто-то сидит и неправильно подает информацию. Мы в такие подробности не вдаемся. (Антон БАБОШИН)

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