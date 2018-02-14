Сергей Смирнов: "У Попова не было задачи выступать в Пхенчхане"

Известный российский тренер Сергей Смирнов предположил, что ситуация вокруг бобслеиста Дмитрия Попова – результат чьей-то ошибки. По его словам, сам спортсмен не готовился выступать на Олимпиаде в Корее.

Федерация бобслея России (ФБР) включила бобслеиста Попова в число спортсменов, которым требуется приглашение на Олимпиаду-2018, в качестве резервиста. Ранее стало известно, что Попов и конькобежец Сергей Грязцов были допущены на Олимпийские игры-2018, но в итоге их не оказалось в списке российских спортсменов, которые поехали в Пхенчхан.

– Впереди Попова в рейтинге пилотов Александр Касьянов, Алексей Стульнев и Максим Андрианов, он четвертый, – сказал Смирнов. – Наверное, ошибка вышла. Что же, они случаются везде. Тем более, мы сейчас попали в коридор затмений, между лунным и солнечным. Ничего удивительного.

– То есть спортсмен готовился не к Олимпиаде, а к чемпионату России?

– И к молодежному первенству мира, которое прошло в конце января в Санкт-Морице (Попов стал там шестым в соревнованиях четверок. – Прим. "СЭ"). Насколько я понимаю, у него изначально не было задачи выступать в Пхенчхане. По крайней мере, я не в курсе. (Антон БАБОШИН)

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