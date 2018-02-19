Селихов может выступить в соревнованиях экипажей-четверок на Олимпиаде, несмотря на травму

Менеджер сборной России по бобслею Сергей Журкин заявил, что Юрий Селихов сможет выступить в соревнованиях экипажей-четверок на Олимпиаде-2018, несмотря на травму. Россиянин получил повреждение перед третьим заездом в турнире двухместных экипажей.

– Во время разминки перед стартом третьего заезда у Селихова произошло спазмирование задней поверхности бедра, – цитирует "Р-Спорт" Журкина. – И для того чтобы он не получил травму до конца, мы решили не рисковать и его поберечь. Думаю, что день-два он отдохнет, и все будет нормально. Будем его рассматривать, как и других разгоняющих, в числе кандидатов на выступление в соревнованиях четырехместных экипажей.