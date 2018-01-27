Российские бобслеисты на Олимпиаде будут выступать на старых бобах

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков отметил, что российские бобслеисты так и не получили обещанные новые бобы, поэтому на Олимпийских играх в Пхенчхане им придется выступать на имеющейся старой технике.
Практически все ведущие сборные мира закупили к олимпийскому сезону новые бобы, что сразу отразилось в лучшую сторону на результатах команд. Федерация бобслея России в течение последних шести месяцев неоднократно поднимала вопрос об обеспечении своей бобслейной команды новой техникой, чтобы иметь возможность как можно лучше выступить на Олимпиаде, однако до сегодняшнего дня эта проблема не решена.
– Нам придется выступать в Пхенчхане на старой технике, – цитирует ТАСС Зубкова.
Глава российской федерации ранее сообщил, что новые бобы для российских экипажей уже давно изготовлены и находятся у производителя. Однако для их закупки нет денег, поэтому часть техники уже приобрели для себя другие сборные, которые могут оказать в Пхёнчхане конкуренцию российским бобслеистам.
NapoliFC
Какие деньги и для кого? Сборная России не участвует в этом балагане, а кто сам хотел ехать пусть и покупает технику.
21:34
gruzovik62
Где деньги , Зин?
18:48
Ded vsegda odet
шаша2 аналитик. Подробней объясни . что к чему. Ну пожалуйста!!!
14:47
Ded vsegda odet
А вот на старых дрожжах , да закусил свежим бобовым супом. Ох вечер будет музыкальным))
14:46
Serenky25
Крутые виражи смотрел? Поедите как олимпийские атлеты из ямайки. Боб перекрасить не забудьте только.
14:09
шаша2
Джон....Сильвер И кто враг нашего спорта? Мок или наша власть? Уже складывается впечатление, что это уже не бездеятельность, а спланированная диверсия! И ведь это не только в бобслее! 12:36\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Наши спортфункционеры и Гарант сливают Россию вместе с МОКом. А все эти рисунки для внутреннего потребления так сказать,чтобы плебеи не догадались . Это в принципе не секрет для человека с аналитическим разумом.
13:05
kolos249
Не российские, а нейтральные! "СЭ", не нарушай правил МОК!
12:49
эстонский армеец
Здесь дело даже не в Мутко - есть "сиделец на печи", который хочет Муромца переплюнуть! Ну, и окружение соответствующее - готовое "лизнуть"...
12:46
Джон....Сильвер
И кто враг нашего спорта? Мок или наша власть? Уже складывается впечатление, что это уже не бездеятельность, а спланированная диверсия! И ведь это не только в бобслее!
12:36
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
А, если серьёзно, то ТЫ --- президент Федерации, сегодня -- 27.01. заявляешь, что "нет денег на закупку УЖЕ ДАВНО ИЗГОТОВЛЕННЫХ БОБОВ" ??? Так грош -- цена ТЕБЕ как начальнику!!! Пиши " По собственному....".
12:06
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
А , может, тогда лучше на ЛЕДЯНКАХ или "ВАТРУШКАХ" ????
12:02
PallMall
Ха-ха! Деньги патриот Мутко на виллу себе увел!
12:01
rusfed 2.0
Псевдопатриоты, вот вам и реальность. Ничего не умеем производить: ни лыжи, ни смазки, ни санки, ни коньки, ни даже мячи. Слава Партии
11:55