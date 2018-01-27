Российские бобслеисты на Олимпиаде будут выступать на старых бобах

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков отметил, что российские бобслеисты так и не получили обещанные новые бобы, поэтому на Олимпийских играх в Пхенчхане им придется выступать на имеющейся старой технике.

Практически все ведущие сборные мира закупили к олимпийскому сезону новые бобы, что сразу отразилось в лучшую сторону на результатах команд. Федерация бобслея России в течение последних шести месяцев неоднократно поднимала вопрос об обеспечении своей бобслейной команды новой техникой, чтобы иметь возможность как можно лучше выступить на Олимпиаде, однако до сегодняшнего дня эта проблема не решена.

– Нам придется выступать в Пхенчхане на старой технике, – цитирует ТАСС Зубкова.

Глава российской федерации ранее сообщил, что новые бобы для российских экипажей уже давно изготовлены и находятся у производителя. Однако для их закупки нет денег, поэтому часть техники уже приобрели для себя другие сборные, которые могут оказать в Пхёнчхане конкуренцию российским бобслеистам.