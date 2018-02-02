Павел Щегловский: "У российских бобслеистов на Олимпиаде есть шансы на медали"

Старший тренер сборной России по бобслею Павел Щегловский отметил, что у российских бобслеистов есть шансы занять призовые места на Олимпийских играх в Корее.

– У нас есть шансы в Корее побороться за призовые места, – цитирует "Р-Спорт" Щегловского. – Потому что в бобслее все происходит с разницей в сотки (сотые доли секунды). И в первой шестерке все находятся рядом. Я думаю, что у Надежды Сергеевой шансы неплохие, потому что на этапах Кубка мира она несколько раз была в пятерке. У Алексея Стульнева тоже, он дважды был на расширенном подиуме (в шестерке) в соревнованиях двоек.

И Максим Андрианов тоже должен побороться, – добавил специалист. – Настрой у спортсменов боевой, несмотря на все последние события, они готовы показать все на что способны. Все русские люди и даже без российского флага и атрибутики будут бороться за свою страну, они все патриоты.