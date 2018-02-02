Павел Щегловский: "Трасса в Пхенчхане хорошо знакома россиянам"

Старший тренер сборной России Павел Щегловский сказал, что команда вылетит в олимпийский Пхенчхан на Игры-2018 вечером 4 февраля. До воскресенья бобслеисты будут находиться на сборе в подмосковном Парамонове.

- В настоящий момент сборная проходит заключительный этап подготовки, - сказал Щегловский. - Всем известно, что планировался один состав, но сейчас у нас в распоряжении совсем другой, так как команда была обезглавлена, наши лидеры не получили приглашения на Игры. Сейчас у нас в составе пилоты Стульнев и Андрианов у мужчин, Сергеева и Родионова - у женщин, а также шесть разгоняющих. Настрой у всех, несмотря на все последние события, боевой - ребята хотят показать все, на что способны и бороться. Даже в такой ситуации, без флага и гимна, в душе они русские люди и патриоты.

- Когда команда прибудет в Корею?

- В Пхенчхан мы вылетаем вечером 4 февраля, 5 числа заезжаем в олимпийскую деревню. У нас будет два дня неофициальных тренировок, и в бобслее, и в скелетоне. Трасса нам знакома - в прошлом году мы выступали там на Кубке мира, который выиграл экипаж Касьянова с рекордами трека, Сергеева стала шестой. Уже в нынешнем сезоне была тренировочная неделя - мы провели 12-15 заездов, поработали над ошибками. (Антон БАБОШИН)

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.