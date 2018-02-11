Нигерийская бобслеистка: "Готовилась к Олимпиаде всего восемь недель"

Пилот женской сборной Нигерии по бобслею Симиделе Адеагбо призналась, что стала заниматься этим видом спорта всего восемь недель назад. Первые заезды у женщин на Олимпийских играх-2018 запланированы на 17 февраля.

– Мне сказали, что в бобслее требуется около восьми лет, чтобы вырасти в топ-спортсмена, – приводит Sunday Punch слова Адеагбо. – Но у меня не было восьми лет, у меня было восемь недель: мне пришлось всему учиться за короткий промежуток времени.