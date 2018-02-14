Немецкий тренер хочет забрать боб у сборной Ямайки перед стартом на Олимпиаде

Женская сборная Ямайки по бобслею рискует остаться без боба за несколько дней до страта на Олимпиаде-2018, сообщает ВВС. Ситуация возникла из-за конфликта тренера команды Сандры Кириасис с ямайской федерацией бобслея.

Олимпийскую чемпионку Турина-2006 лишили должности главного тренера и хотели перевести в аналитики. Кириасис не согласилась на такое предложение и ушла из команды. Теперь немка хочет забрать с собой боб, так как несет за него ответственность. В федерации заявляют, что боб принадлежит им, а Кириасис просто хочет получить деньги.

Отметим, на Олимпиаде-2018 от Ямайки выступит женская двойка - Жасмин Фенлатор-Викториан и Кери Расселл. Старт соревнований намечен на 21 февраля.