Максим Андрианов: "Лед стал мягче, так рулить проще"

Российский бобслеист Максим Андрианов отметил, что в теплую погоду управлять бобом проще. По его словам, в такую погоду, которая установилась в эти дни в Пхенчхане, лед становится мягче.

– Конечно, на тренировках не все получается так, как хотелось бы. Но мы работаем над ошибками и исправляем их, – цитирует "Р-Спорт" Андрианова. – Погода в Корее за неделю, прошедшую с наших первых тренировок, изменилась, и лед стал не таким жестким. Он теперь помягче, и это более оптимальный вариант в такую погоду, мне рулится даже лучше.

Все виражи ожидаемы, как и были раньше, ничего не поменялось. Восьмой и девятый виражи – это самый коварный участок трассы, где все и бьются. В оставшееся время нам важно проверить различные комплекты полозьев, сравнить их и выбрать лучший. Сейчас мы будем выбирать из трех, это точно. На отработку старта мы раньше времени силы не тратим, больше (с разгоняющим) работаем над синхронностью действий. И у нас получается.

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