09:36 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Бобслей

Лео Кэмпбелл: "Мы бы с удовольствием увидели Усэйна Болта в бобслее"


Вице-президент по спорту Федерации бобслея и скелетона Ямайки Лео Кэмпбелл рассказал о том, что восьмикратный олимпийский чемпион в беге на спринтерские дистанции ямаец Усэйн Болт мог бы попробовать свои силы в бобслее. При этом он подчеркнул, что Болт не смог бы принять участие больше, чем в двух гонках.

- Мы бы с удовольствием увидели Усэйна Болта в бобслее, - цитирует ТАСС Кэмпбелла. - Но мы не уверены, что он сможет принять участие больше, чем в двух гонках, потому что сезон достаточно длинный и тяжелый. Кроме того, он завершил карьеру и сейчас в достаточно расслабленном состоянии.

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