IBSF приняла к сведению решение CAS, но уважает позицию МОК

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла к сведению решение CAS по делу 39 российских спортсменов.

"IBSF приняла к сведению решение CAS по делу 39 российских спортсменов. Кроме того, позиция МОК, изложенная в недавнем пресс-релизе, была хорошо воспринята, особенно комментарий в отношении участия в Олимпийских играх-2018. IBSF уважает обе позиции", – говорится в заявлении пресс-службы IBSF.

Напомним, что 1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах за нарушения антидопинговых правил во время Игр в Сочи. Их результаты, показанные на Олимпиаде 2014 года, восстановлены. Еще 11 российских спортсменов, в отношении которых ранее были приняты аналогичные санкции, были оправданы частично.