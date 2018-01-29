Данил Чабан: "Шансы на реабилитацию Касьянова в CAS существуют"

Главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан подчеркнул, что состав команды формируется без учета дисквалификации лидера Александра Касьянова. Специалист отметил, что рассчитывает на положительный исход разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS).

– Касьянов ждет решения спортивного арбитража, – цитирует ТАСС Чабана. – Шансы на положительный исход существуют. Сейчас же при формировании состава мы учитывали тот факт, что две олимпийские лицензии были завоеваны усилиями именно Александра Касьянова, который отобрался на Игры как в двойках, так и в четверках.

Пилот Максим Андрианов добыл лицензию в четверках, а Алексей Стульнев – в двойках. Так получилось, что сейчас на Олимпиаду аккредитованы только четыре разгоняющих: трое для четверки Андрианова и один для двойки Стульнева. А Касьянов, как я говорил уже ранее, сейчас ждет решения суда.

В настоящее время приглашения для участия в Играх вместе с Андриановым и Стульневым получили Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Руслан Самитов и Юрий Селихов. Напомним, что Касьянов получил пожизненный запрет на выступления на Олимпиадах.