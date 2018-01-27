CAS рассмотрел обращения 39 россиян, отстраненных от участия в Олимпиадах

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел апелляции 39 пожизненно отстраненных от участия в Олимпийских играх российских спортсменов, сообщает ТАСС. Слушания проходили с 22 по 27 января, в последний день были рассмотрены обращения бобслеистов, среди которых были Александр Зубков и Александр Касьянов.

Отметим, что рассмотрение дел биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой состоятся позднее. Такое решение принято в связи с тем, что спортсменки уже завершили карьеры и не претендуют на выступление на Играх-2018 в Пхенчхане.

Дело еще одного бобслеиста - Максима Белугина - также будет рассматриваться отдельно. Это связано с тем, что, по неподтвержденной информации, при перепроверке допинг-проб с Олимпиады 2014 года в Сочи у него нашли запрещенные вещества.