CAS рассмотрел обращения 39 россиян, отстраненных от участия в Олимпиадах

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел апелляции 39 пожизненно отстраненных от участия в Олимпийских играх российских спортсменов, сообщает ТАСС. Слушания проходили с 22 по 27 января, в последний день были рассмотрены обращения бобслеистов, среди которых были Александр Зубков и Александр Касьянов.
Отметим, что рассмотрение дел биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой состоятся позднее. Такое решение принято в связи с тем, что спортсменки уже завершили карьеры и не претендуют на выступление на Играх-2018 в Пхенчхане.
Дело еще одного бобслеиста - Максима Белугина - также будет рассматриваться отдельно. Это связано с тем, что, по неподтвержденной информации, при перепроверке допинг-проб с Олимпиады 2014 года в Сочи у него нашли запрещенные вещества.
Дополнительная информация
- Ольга Зайцева (биатлон)
- Яна Романова
- Александр Зубков
- Александр Касьянов
- Ольга Вилухина
- Олимпиада
- Максим Белугин
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
А можно узнать ТО расстояние в метрах == ярдах = кабельтовых == километрах в КУЛЬТУРНО---АГЛИЦКОМ выражении, КУДА послали обиженок--жалобщиков ????
20:59