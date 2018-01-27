20:44 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Бобслей

CAS рассмотрел обращения 39 россиян, отстраненных от участия в Олимпиадах

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Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел апелляции 39 пожизненно отстраненных от участия в Олимпийских играх российских спортсменов, сообщает ТАСС. Слушания проходили с 22 по 27 января, в последний день были рассмотрены обращения бобслеистов, среди которых были Александр Зубков и Александр Касьянов.

Отметим, что рассмотрение дел биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой состоятся позднее. Такое решение принято в связи с тем, что спортсменки уже завершили карьеры и не претендуют на выступление на Играх-2018 в Пхенчхане.

Дело еще одного бобслеиста - Максима Белугина - также будет рассматриваться отдельно. Это связано с тем, что, по неподтвержденной информации, при перепроверке допинг-проб с Олимпиады 2014 года в Сочи у него нашли запрещенные вещества.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4908546

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

А можно узнать ТО расстояние в метрах == ярдах = кабельтовых == километрах в КУЛЬТУРНО---АГЛИЦКОМ выражении, КУДА послали обиженок--жалобщиков ????

20:59