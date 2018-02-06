Бобслеист Вон Юн Чжон - знаменосец от Кореи на Олимпиаде-2018

Корея определилась со знаменосцем на церемонии открытия Олимпиады-2018, сообщает Yonhap. Им стал победитель общего зачета Кубка мира по бобслею сезона-2015/16 Вон Юн Чжон.

На церемонии открытия Корея и КНДР пройдут единой командной. Знаменосцами станут сразу два спортсмена - по одному представителю от страны.

Напомним, что в начале 2018 года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. По итогам нескольких раундов переговоров были достигнуты договоренности относительно отправки делегации чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду в Пхенчхане. Затем представители Кореи и КНДР согласовали с Международным олимпийским комитетом участие северокорейских спортсменов в Играх.